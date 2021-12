Ezt tapasztalják a karitatív szervezetek szakemberei is. Magánszemélyek és cégek egyaránt adományoznak a Vöröskeresztnek – tudtuk meg. Év vége felé elsősorban tárgyi adományok érkeznek. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat főként lakossági felajánlásokat kap. A mindennapi élethez fontos holmik igazán nagy segítséget jelentenek: azok a ruhaneműk a leghasznosabbak, amiket a középkorú korosztálynak is oda tudnak adni, amiben akár egy állásinterjúra vagy dolgozni is el tudnak menni.