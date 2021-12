Már érkeznek az ajándékok az Észak-Magyarország szerkesztőségébe, de december 19-éig még várjuk a felajánlásokat karácsonyi Segítünk! akciónkhoz. Mint arról már korábban írtunk, idén a MIÓVI Zsolcai Kapui Tagóvodája gyermekeit, családjait támogatjuk. A napokban az óvoda vezetője, dr. Dobi Istvánné az Északnak elmondta, 34 kis óvodásuk van, és szinte mindannyian hátrányos helyzetűek vagy halmozottan hátrányos helyzetűek. A szülők azonban iparkodnak, hogy megfelelő életkörülményeket és lakhatást biztosítsanak gyermekeik számára. Az apák dolgoznak, az anyák jellemzően otthon vannak, mert sok családban kisbaba is van.

Ezúttal az egyik kis óvodás, Varga Hanna családját mutatjuk be.

Képzésre jár

– Két gyermekünk van, Rikárdó és Hanna. A kisfiunk már iskolás, 7 éves, de ő is a Zsolcai kapui óvodába járt. Hanna pedig 5 éves – mondta az édesanya, Csőrsz Gabriella, akivel egy tanfolyam szünetében tudtunk beszélgetni.

Ugyanis oktatásra jár, amit a kormányhivatal foglalkoztatási osztálya finanszíroz. Ha végez, raktáros képzettséget szerez. Tavasztól szeretne dolgozni, mégpedig olyan munkahelyen, ami lehetővé teszi, hogy a gyerekeket reggel el tudja vinni az óvodába, iskolába, délután pedig tudjon értük menni. Gabriella tudomása szerint jelenleg keresnek raktárosokat az egyik miskolci gyárban, reméli, hogy mire vége a tanfolyamnak, még mindig lesz üres állás.

Mint mesélte, nem dúskálnak a javakban, de azért a legszükségesebbekre jut pénzük. A férje Tapolcán dolgozik egy építkezésen, nehéz fizikai munkát végez. A gyerekeknek igyekeznek mindent előteremteni, amire csak szükségük van és amit szeretnének, de nyaralni például még nem voltak. Helyzetüket nehezíti, hogy albérletben laknak, és a havi 60 ezer forint albérleti díj igencsak lecsökkenti a családi kasszát.

Gabriellának nagy álma, hogy egyszer saját lakásban élhessenek. Szerényen teszi hozzá, jó lenne egy nagyobb szekrény is a jelenleginél, mert abban már nem fér el minden holmijuk.

Karácsonyi álmok

A gyermekeiről szeretettel beszélt.

– A kisfiam csendes, visszahúzódó. Nagyon szeret focizni, de az iskolai edzéseket nem kedveli. Iskolába sem szeret járni, szerintem azért, mert van néhány eleven, verekedős osztálytársa. Rikárdó jól tanul, a tanító néni mindig megdicséri, mert órán figyel és minden feladatot megcsinál. Hanna már elevenebb, cserfes kislány, könnyen megbarátkozik mindenkivel. Szeret óvodába járni – mutatta be gyermekeit az édesanya.

A gyerekeknek természetesen vannak karácsonyi álmaik. Hannának születésnapja is lesz nemsokára, így ő két kívánságát is elárulta szüleinek. Az egyik egy babakonyha. Gabriella azt mondta, bár jól be kell osztaniuk a pénzüket, de a gyerekeknek szeretnék teljesíteni minden kívánságukat.

– A karácsony csendben és békességben telik nálunk. Nem nagy a családunk, de ilyenkor meglátogatjuk a szüleinket és a testvéremet is – tette hozzá az édesanya.

Végül kérte, fotót ne készítsünk róluk. Mert bár szívesen beszélgetett velünk, de képpel nem szeretnének az újságban szerepelni.

Várjuk az adományokat

Kérjük kedves olvasóinkat, hogy segítsenek szebbé tenni a MIÓVI Zsolcai Kapui Tagóvodája gyermekeinek karácsonyát! Minden segítség jól jön. Örülnének használt, de még jó állapotban lévő gyermekruháknak, -cipőknek és játékoknak. Nagyon szeretik a gyerekek a plüssállatokat, délutáni alváskor magukhoz ölelik a puha figurákat, úgy szenderülnek álomba. Az óvoda örülne minden olyan eszköznek, ami a kézműves-foglalkozásokhoz, rajzoláshoz, festéshez szükséges. Jól jönnének az oviba a még jó állapotú szőnyegek, és egy nagylelkű vállalkozó vagy szakember segíthetne abban, hogy az intézmény régi, elavult mosdói megújulhassanak.

Az adományokat december 19-éig várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk: Miskolc, Zsolcai kapu 3.

(A borítóképen: Minden család boldog, meghitt karácsonyra vágyik - illusztráció)