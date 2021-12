Az tagadhatatlan, hogy december 6-án kicsit mindenki a varázsa alá kerül, még a felnőttek is. Bár a nagyobb gyermekek már tudják, hogy akivel találkoznak, az csak az igazi Mikulás segítője, hasonló öltözékben, de a kicsiknek ez maga a csoda. Amikor egy családhoz megérkezik a Mikulás, ott mindenki egy kicsit gyermek lesz, még anya és apa is és együtt énekelnek neki.

A cikkben megszólaló Mikulás azt kérte, személye maradjon inkognitóban, de annyit elárult, hogy ő és hű társa, Krimpi Krampusz már 25 éve öltik magukra minden decemberben a gúnyát.

Negyedszázad tapasztalatai

A több mint két évtized alatt megszámlálhatatlan helyen jártak már ők így ketten. A megye, de az ország számos helyére hívták már őket. Óvodákba, iskolákba, kulturális és céges rendezvényekre, illetve családokhoz is. Sokszor visszatérő vendégek éveken keresztül. A koronavírus-járvány miatt tavaly kevesebb alkalmuk volt személyesen találkozni a gyerekekkel, de az ajándékokat így is minden gyermek megkapta, az nem maradhat el – hangsúlyozta a Mikulás. A megtisztított cipőkbe, csizmákba valahogyan úgyis belekerülnek a csomagok. Erről gondoskodnak a Mikulás segítői. Idén az oltásnak köszönhetően már több helyre el tudnak jutni, óvodákba és családokhoz is. Ezek a találkozások mindig vidámak, és nagy örömöt okoznak a csöppségeknek.

Voltak extrém, sőt teljesíthetetlen kérések is már ennyi év alatt, de voltak nagyon szép, megható történetek is, amelyek a Mikulás szemébe könnyet csaltak. Hiszen néha olyan nevelési-oktatási intézménybe is meghívják őket a megyében lévő kistelepülésekre, ahol nagyon szerény körülmények között élő, hátrányos helyzetű gyermekek vannak túlnyomó többségben – mondta a Mikulás. Hozzátette: ő a gyermekek között nem tesz különbséget, nincs jó vagy rossz gyerek, az ő szemében mindenki egyenlő, csillogó szemű lurkó. Egyszer egy intézményben fegyelmezni próbálta a zajongó kicsiket az óvónő, és azt mondta, ha nem lesznek csendben, a Mikulás elviszi az ajándékokat. De természetesen ilyen nincs, a Mikulás nem visz el semmit, csak hoz, ezért helyesbítette is a téves kijelentést. Voltak olyan gyermeknél is, aki most óvodás korú, a család Spanyolországban él, de tavaly decemberben Miskolcon voltak. Annak idején a gyermek édesanyjánál is jártak már – ebből látszik, hogy a Mikulás felett is eljár az idő. De olyan is adódott, hogy a szomszéd engedte be őket az üres lakásba, mire a család hazaért, ők már ott voltak. Illetve az is megesett, hogy sok helyre kellett menniük aznap, de a szülők ragaszkodtak hozzá, hogy még hozzájuk is nézzenek be. Mire odaértek, késő este volt, a kicsi már aludt, azzal ébresztették, hogy itt a Mikulás.

Manapság már kicsit megváltoztak az ajándékozási szokások, talán ebben lehet különbséget tenni. Azonban a gyermek öröme és szemének csillogása ugyanaz, mint 25 évvel ezelőtt. Vannak, akik a klasszikus édességből összeállított csomagot kapják, de egyes családoknál komolyabb, értékesebb ajándékok is kerülnek a piros zacskóba. Divatosak a különböző okoseszközök, amelyeket nem a karácsonyfa alatt találnak meg a gyermekek, hanem a Mikulás hozza el. Ebben nem foglal állást, hogy ki mit engedhet meg magának, hiszen számára az a fontos, hogy a gyermek boldog legyen – zárta gondolatait a Mikulás.

(A borítóképen: A Mikulás és Krimpi Krampusz a szerkesztőségbe is ellátogatott. Épp e cikk íróját, Nagy-Hankó Krisztinát ajándékozzák meg)