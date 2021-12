Panyi Józsefné, a karitatív szervezet helyi vezetője be is számolt az egyesület és a csoport tevékenységéről. Mint mondta, a mozgalom 1931-ben indult, egyházmegyei szinten a püspöki biztos szervezte meg, a helyi igazgatók a plébánosok lettek. Erős szociális infrastrukturális hálózatot építettek ki a világi közösségek, elismerték munkájukat, míg a szerzetes nővérek árvaházban, menhelyen, kórházban tevékenykedtek. A második világháború idején szegénygondozást, hadigondozást végeztek, menekülteket segítettek. A kommunista rendszer 1950-ben felszámolta a szervezeteket, államosította az intézményeket. Az 1950-es, 60-as években a Rózsafüzér Társulatok leple alatt még folytatták a munkát. 1989-ben, a keletnémet menekültek segítése nyomán a püspöki konferencia elhatározta a Karitász újraszervezését, az Egri Főegyházmegyében 1991. december 28-án alakult újra a szervezet, s 1993-ban Mezőkövesden is létrejött a helyi közösség. Az egyházmegyei szervezet második igazgatója Jéger Károly mezőkövesdi plébános volt 1993–2008 között. A kövesdi szervezet első vezetője Nyikes Mária volt. Az elmúlt években sok adományt gyűjtöttek és osztottak szét a helyi felajánlóknak és nemzetközi kapcsolataiknak köszönhetően. Segítették orgona megvalósulását, betegágyak, járássegítők, berendezési tárgyak beszerzését, ruhákat osztottak. Kárpátaljára is jutott segítség, Tiszaújlakon iskola építését is támogatták.