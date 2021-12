– Adél az evangélikus intézmény óvodájába járt, és már ott felfigyeltek szép énekhangjára. Az egyik óvó nénije felkarolta, és a kislányom már három évvel ezelőtt fellépett a Kossuth Gálán. Akkor is énekelt, valami gyönyörű, kristálytiszta, csengő hangon. De van olyan felvételünk is, amin háromévesen egy stúdióban zenei alapra énekel lenyűgözően. A stúdióba is az óvó néni vitte el, mert nagyon tetszett neki a kislányom énekhangja. Zeneoviba is járt, ahol külön csoportban foglalkoztak a jó hallású, tehetséges gyerekekkel – mesélte az édesapa.