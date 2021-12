Amikor a lista beérkezett a hivatalba, egy-egy kis papírra felírták a gyerekek keresztnevét, az életkorát, és hogy mit szeretnének kapni. Ezután a kis cetliket az önkormányzat dolgozói elhelyezték egy-egy gömbbe, és felakasztották azokat a város karácsonyfájára. Olyan nagy sikere volt a kezdeményezésüknek, hogy két óra leforgása alatt 50 gömböt már el is vittek a város lakói. De nemcsak a városban élők tartották fontosnak a jótékonykodást, hanem más település lakói is. Sok telefont kaptak, hogy tegyenek el nekik is egy-egy gömböt, mert ők is szeretnének meglepetést szerezni. Sőt, az egyik Svájcban élő abaújszántói pénzt küldött, hogy a város vezetői vegyék meg belőle az egyik kisgyermek ajándékát.