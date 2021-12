Csirmazné Cservenyák Ilona megköszönte a tagság bizalmát, és kifejtette, igyekeznek újjáéleszteni a tevékenységet és fiatalokkal bővíteni a tagságot, hogy majd átvegyék a stafétát. Amennyiben a járványhelyzet engedi, rendezvényeket is tartanak. Olyan előadásokat szerveznének, amelyek megmozgatják a tagokat és külsős érdeklődőket is. Szeretnék megszólítani a középiskolás, egyetemista fiatalokat, akiknek szükségük van helytörténeti kutatásokra. Az internetes forrásokban sok információ elérhető, de sok a hibás adat. Ebben a tagság segítségükre tud lenni. A diákok pedig kiselőadásokat tudnak tartani. Minden helytörténeti kutatást támogatnak, ezeket pályázatra, versenyre is tudnák küldeni. Számos olyan esemény történt a város életében, amely eddig kevéssé ismert és feltáratlan az utókor számára.