– A Facebook egy hónapja küldött jelentésében egy 2019. decemberi eseményünkre hivatkozott, ahol a Romantikus Erőszak nevű nemzeti rockzenekar rendezvényén jártunk. Ezen az együttes hozzájárult, hogy árusítsuk a pólóinkat, adományt gyűjtsünk, és támogatókat toborozzunk. A jelentés megfogalmazása szerint az erről készült posztot jelentette be valaki. Mi azonban inkább arra gyanakszunk, hogy a közösségi média algoritmusa bizonyos kifejezéseket kiszűr, és a tiltólistán szerepel a szóban forgó zenekar is. Végül teljesen törölték az oldalunkat, amit azóta sem kaptunk vissza. Előtte már egy hónapja piros jelzésű volt a felületünk, de abban az időszakban semmit nem osztottunk meg. Sőt azokat a tartalmakat is leszedtük több hétre visszamenőleg, amelyekről úgy gondoltuk, hogy gondot jelenthetnek. Magyarul és angolul írt levélben is rákérdeztünk a letiltás pontos okára, de semmilyen válasz nem érkezett – számolt be a szervezet vezetője.