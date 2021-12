Elkezdett terjedni az egész országban és a határon túl is, én pedig százával kaptam a pozitív visszajelzéseket szülőktől, nagyszülőktől és pedagógusoktól. Mindenki azt kérdezte: Ugye lesz folytatás? Innentől kezdve már az is motivált, hogy saját fiaimon kívül annak a több tízezer gyereknek is örömet okozzak, akik megszerették a történeteimet, meg persze azoknak a felnőtteknek is, akik értékesnek találták. Alapvető erkölcsi normák, tradicionális emberi értékek közlése, valamint a különböző szituációk kezelésére vonatkozó eszközök átadása volt a cél, olyan formában, ami felkelti egy modern gyerek érdeklődését és képes elsajátítani, magáévá tenni ezen értékeket. A „Manfréd és Anton” sorozatnak öt kötete van. Az első kettő kisiskolásoknak, a többi a nagyobbak számára. A harmadik kötetnek a digitális és a valódi világ közötti egészséges egyensúly megteremtése, valamint az álmokért való küzdelem, a kitartás, az értékteremtés a fő témája, ugyanakkor megjelenik benne egy másik aktuális probléma, az iskolán belüli, gyerekek közötti, fizikális és verbális atrocitások problémája és ezek kezelése is.