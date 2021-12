– Miután beültettük a hagymát, a cserepet helyezzük egy szoba-hőmérsékletű helyre, de legideálisabb a 20-25 fok, akár fűtőtest közelébe is tehetjük. Mivel most még nincs szüksége fényre, így sötétebb helyre is kerülhet. Két-három hét múlva indul meg a virágszár fejlődése, ezt megelőzően csak akkor öntözzük a hagymát, ha földje 1-2 centiméter mélyen teljesen kiszáradt. Ekkor is csak kis mennyiségű vízzel. Ha a hajtások megindultak, akkor fedjük le papírzacskóval vagy dobozzal, így a szár fejlődését, hosszirányú növekedését serkentjük. Ebben az időszakban már öntözzük rendszeresen, és tápoldatozhatjuk is. Ha a szár eléri a 20-30 centiméteres magasságot, akkor vegyük le a takarást, és helyezzük a növényt világos, nem túl meleg ablakpárkányra, ahol nem éri huzat. A takarás levétele után, amikor a szár már 50-70 centiméter magas, megjelennek a virágbimbók, melyekből a nyíló virágok körülbelül két hétig díszítenek majd. Ha hosszabb ideig szeretnénk gyönyörködni bennük, akkor érdemes hűvösebb, körülbelül 20 fokos világos helyre tenni őket. Ha pedig egész télen szeretnénk virágzó példányokat, akkor ültessünk cserépbe több növényt, de csak egyet vigyünk meleg helyre, a többit tartsuk hűvös helyen, így nem indul meg a fejlődésük, majd kéthetes eltérésekkel szépen sorba vigyük be a kint maradt példányokat a lakásba, és kezdjük meg a fentebb ismertetett módon hajtatásukat – osztotta meg tanácsait Megyeri Szabolcs.