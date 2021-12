– Az említett készítményeket Magyarországon is alkalmazhatják abban az esetben, ha hazánk megvásárolja azokat. Ez azonban az egészségügyi hatóságok és az egészségügyi kormányzat döntésétől függ. Terápiás gyógyszereket már most is használnak itthon, például a Favipiravirt, a Remdesivirt vagy a Bamlanivimabot. A „mab”-ra végződőek mind antitestkészítmények. A Bamlanivimabot például széles körben alkalmazzák a kórházak Covid-osztályain – magyarázta a víruskutató.