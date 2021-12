– Amikor a középiskolába kerültem, elkezdtem fabrikálni a saját bábfigurámat, mivel addig csak Paprika Jancsit és Vitéz Lászlót játszottam. Arra gondoltam, hogy kell egy olyan ördögverő karakter, aki a saját személyiségem, és akinek a történeteibe a saját életemet csempészhetem. Így született meg a legifjabb ördögverő, akit Huncut Jankónak neveztem el. A neve utal a magyarságára, hiszen „Hun cut”, de a Huncutka Bábszínházra is, ahol a pályafutásomat kezdtem Sárospatakon. Nyáron pedig arra gondoltam, igaz, hogy még fiatal vagyok, de miért ne lehetne egy saját vándorszínházam, amivel bejárhatom az egész országot, sőt a világot. Így született meg a Bőrönd Ödön Bábszínház, melynek három tagja van: A barátnőm, Majoros Ditta, aki népzenész. Legalább tízféle hangszeren játszik, plusz gyönyörűen énekel. A harmadik tag Turcsányi Márk, a legjobb barátom. Van pár előadásunk, amivel a közönséget szórakoztatjuk. Az egyik a Huncut Jankó, avagy Lucifer nyavalyája, a másik a Lúdas Matyi, amivel fellépünk Márton-napon, a harmadik pedig a Vitéz László és a csalafinta krampuszok. Ez utóbbi egy Mikulás-darab. Márk tehetséges plakát- és bábfigura-tervező. Az én erősségem a történetek eljátszása és a figurák megalkotása. Rengeteg szöveget is írok vásári bábjáték témában – mutatta be társulatát Patrik.