– A megjelenésbeli különbségeket megismertük, azonban említettem, hogy igényeik kapcsán is akad eltérés, ezek közül a legfontosabb nem más, mint a talaj kémhatása, pH-ja, mely nagy szerepet tölt be abban, hogy növényeink hosszú távon megmaradnak-e, vagy sem. Általános szabályként elfogadott dolog, hogy a legtöbb növény semleges talajban jól érzi magát. Azonban akadnak kivételek, vannak meszes talajt igénylő (például a levendula) és vannak úgynevezett mészkerülő növények is, melyek semleges vagy savas kémhatású talajon fejlődnek kielégítően. Az említett két növény talaj­igény szempontjából két különböző kategóriát képvisel, ugyanis a csarab kifejezetten savanyú talajt igényel, így normál virágföldbe ültetve vagy kiskertbe kiültetve sokszor egy éven belül kipusztul. Ezzel ellentétben a hanga már nem ilyen „válogatós”, ugyanis nemcsak savanyú, hanem semleges és enyhén meszes (lúgos) talajon is jól fejlődik. Így a növény megvásárlása előtt győződjünk meg arról, hogy megfelelő közeget tudunk biztosítani a számára – javasolta.