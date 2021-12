Finoman szólva: nem volt könnyű, bőven akadtak nehézségek és problémák, ezért csak néhányat említek. Egy megfelelő és megfizethető iroda megszerzése a legtöbbször akadályba ütközött, pedig soha nem voltak nagy igényeink. Sokszor költöztünk, volt, amikor más egyesülettel osztoztunk alig néhány négyzetméteres területen, és olyan is előfordult, hogy eltűntek bizonyos dolgaink. Egyszer adódott ugyan egy központi helyen lévő, minden igényeinknek megfelelő helyiség, amelyet a Rotary Club Miskolc hozott rendbe nekünk, és az önkormányzattól térítésmentesen kaptuk bérbe, ám a rezsiköltsége olyan magas volt, hogy hosszabb távon nem tudtuk volna fizetni, így innen is költöznünk kellett. Sajnos az irodával kapcsolatos helyzetünk most is bizonytalan. A tagszervezés sem ment simán és könnyen, pedig az éves tagdíj hosszú évekig csak 200 forint volt egy személynek. Miután megyénk többszörösen hátrányos helyzetű, ez a csekély összeg is problémát jelenthetett a családoknak, bizonyára érdektelenség vagy más ok is lehetett.