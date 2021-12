A madár rossz állapotban volt: le volt fogyva, teljesen erőtlen volt és a szárnya is megsérült. Ezért úgy döntöttek, hogy hazaviszik és felgyógyítják. A családban már van tapasztalat a madármentésben, János kisebb énekesmadarak mellett ragadozómadarakat is fogadott már be, amelyeket sérülten talált. De Gergő is mentett már verebet, rigót és fecskét is.