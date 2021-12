– Szebasztián családját évek óta ismerem. Rendesek, tiszták, az udvaruk is gondozott. A házban bent van a víz, igaz, csak csordogál, a fürdőszobájuk pedig egy kádból áll. Körülményei tehát szegényesek, de amit tudnak, megtesznek, hogy megfelelő környezetet tudjanak biztosítani a gyermekeik számára. A kutyájukat évekkel ezelőtt ivartalanítottuk és chipeltük, kutyaházat is vittünk nekik. A kutyus azóta is jól van, egészséges, jól tartják, és a háza is megvan. Szebasztián tavaly a Jézuskának írt levelet, és nem játékokat kért, mint más gyermekek, hanem cipőt. A kisfiú ugyanis jól tudja, hogy azzal segíthet a szüleinek a legtöbbet, ha ruhát vagy cipőt hoz neki a Télapó és a Jézuska. Bármikor ellátogatunk hozzájuk, mindig azt mondja, hogy szeretné meghálálni az ajándékokat, és szívesen elmegy az Északi-sarkra szenet lapátolni – mesélte Orsolya.