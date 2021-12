Mint Pap Bernadett elmondta, négy korcsoportban, a 6–10 évesek, 10–14 évesek, 15–20 évesek és 21–35 évesek kategóriájában lehetett pályázni. A régióból öt csoportos és hét egyéni pályázó volt. Sajnos Mezőkövesdről nem volt idén pályázó, a környékről is csak egy, Tiszadorogmáról, őt díjazta is a zsűri. Érkeztek viszont pályamunkák Bőcsről, Ózdról, Göncről, Miskolcról a Felvidékről pedig Kassáról és Fülekről. Változatos kézműves technikákat alkalmaztak a fiatalok, nemez-, gyöngy-, kerámia-, vesszőfonás, mézeskalács, festett fa, festett tojás alkotások is készültek.