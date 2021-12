„Ma ugyanúgy mint kétezer évvel ezelőtt Jézus megszólít és meghív minket is az országába. A kérdés az, hogy vajon mi meghalljuk-e a szavát és készek vagyunk-e belépni ide. Krisztus nemcsak akkor hívogat, amikor az Oltáriszentség előtt térdelünk, vagy szentmisén veszünk részt. Hanem ott van a hétköznapjainkban is. Ezt én is megtapasztaltam, miközben autóztam és egyszer, amikor nagyon szükségem volt rá, megszólalt a Halott Pénz, Amikor feladnád című száma. Isten ezen keresztül is képes minket megszólítani. Nekünk nem olyan királyunk van, aki valahol a messzeségben lakozik és lesújt ránk, ha nem teljesítjük a kötelességünket. Ezzel szemben már megszerezte nekünk a győzelmet, folyamatosan mellettünk áll és bármilyen állapotunkban odafordulhatunk hozzá. Neki az a célja, hogy a békesség, öröm és a szeretet eljöjjön az egész világon, de nem látványosan. Ez az ő igazi királysága, ami bennünk kezdődik és rajtunk keresztül válik láthatóvá mások számára” – hangsúlyozta a katolikus iskolalelkész.