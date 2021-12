Az egyestés kiállítás folytatásáról elmondta, nem volt tervben a képek utaztatása egy turnén. Főleg egy zenekarnak nehéz magával vinni, de a képek felrakása is problémás, nem biztos, hogy a koncert helyszíne ideális egy kiállításhoz is. Amennyiben viszont a jövőben lesz lehetőség megjelenni a képekkel, az kifejezetten jó. A közeljövőben nem tervez a néhány évvel ezelőttihez hasonló nagyobb kiállítást, a közösségi felületeken mutatja be alkotásait.