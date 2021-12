„Szoktam ajánlani, hogy szervezzenek máshol is”

– Örömmel csatlakoztam én is – mondja az Apakényeztető programról Barsi Csaba néptánctanár. Megjegyzi, szerinte a férfiakat is foglalkoztatják a családdal, gyermekneveléssel, párkapcsolattal foglalkozó témák, de tény, hogy ritkán szoktak róla beszélgetni. Szerinte az is jó, hogy a résztvevők nagyon mások, van köztük építész, lelkész, történész vagy épp fotós, és más-más élethelyzetben is vannak. Van kezdő apuka, van, aki még a családvállalás előtt áll, vagy épp olyan, akinek már kirepülőben vannak a gyerekei. Így ugyanannak a témának a különböző megközelítései is izgalmassá teszik a beszélgetéseket.

– Egy-egy alkalom után még sokáig jár az agyam, elgondolkodom a véleményeken – jegyzi meg Csaba, akit szintén meglepett, hogy milyen sokan megnyílnak a résztvevők közül.

– Ha más településeken járok, szoktam ajánlani, hogy kezdeményezzenek hasonló programot, mert nálunk nagyon bevált – mondja Barsi Csaba.

Buday Barnabás evangélikus lelkész. Először kételkedve fogadta az ötletet, úgy gondolta, feszengeni fognak a program során. Ám nem így lett, hamar kiderült, mennyire egy hullámhosszon vannak a résztvevők: az apa-gyermek kapcsolat mindenkit érint, rengeteg, mély gondolatot indítanak el az előadók.

– Jó érezni, hogy mások életében is felmerülnek ugyanazok a kérdések, amik engem foglalkoztatnak, és vannak, akik hasonlóan gondolkodnak, mint én – mondja. Megjegyzi, lelkészként sok mindenkit meghallgat, most viszont jó érzés kicsit a túloldalon állni: ő maga beszélgethet egy társaságban oldottan, bizalommal az ott lévők iránt.

– Fontos önismereti alkalmak ezek – fűzi hozzá, válaszokat adnak például a gyerekneveléssel kapcsolatos kérdéseire. Az elhangzottak sokáig benne maradnak: úgy érzi, jó lenne reflektálni azokra.