– Meghatározó élményem az is, hogy feldolgoztam Varga Miklós Otthonról hazafelé című dalát. Számomra az énekes egy ikon. Ráírtam Face­bookon, ő pedig visszaírt, hogy nagyon tetszik neki a feldolgozásom. Számomra nagyon sokat jelent ez a dal, mert minket, kárpátaljaiakat is érintett Trianon. A szöveg olyan, mintha rólam szólna. De azt is kevesen tudják, hogy Komár László néhai énekes barátomnak is írtunk Sőtér Károllyal hat dalt, melyek az 1995-ben kiadott lemezén jelentek meg Áll a bál a körhintán címmel – jegyezte meg végül Ferenc.