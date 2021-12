– Már csak járműveket vezetek, évek óta szállítom az utasokat. Legutóbbi munkanapomon először a 45-ös, majd a 11-es járatokat vittem. A munkahelyemen most azzal vicceltek meg, hogy könnyű nekem, mondván, eddig vezettem és ezután is vezetni fogok, ráadásul pedig majdani ellenőrként cégünk ellenőreit is furikázom.