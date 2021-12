– A múlt hónapban burgonyát, hagymát, almát osztottunk a szociális keret terhére, melyből a teljes lakosság, összesen 360 család részesült. A családok nagyon örültek, és megköszönték, hogy ily módon is gondoskodik az önkormányzati testület róluk – tájékoztatott Szabóné Csizmadia Judit. – Szintén szociális keretből 10 ezer forint iskoláztatási és óvodáztatási támogatást nyújtottunk minden iskolában, óvodában, középiskolában és felsőfokú tanulmányt folytató gyermeknek. A Belügyminisztériumhoz ebben az évben is benyújtottuk a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához pályázatunkat, melynek keretén belül településünket több mint kilencmillió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítették. Így a rászorulók részére 480 erdei köbméter kemény lombos tűzifát fogunk kiosztani. Ennek előkészületeit most végezzük – tette hozzá.