A kedd esténként, 18 órától megtartott öt részes előadássorozat célja, hogy ismeretet adjon a keresztények számára a judaizmusról, amely fontos fundamentuma a Biblia értelmezésének. Emellett a zsidó hagyományt, ünnepeket, kultúrát és gondolkodást is bemutatja. A december 21-ig szerveződő alkalmakba egyedi jelleggel is be lehet kapcsolódni előzetes regisztráció után. A jelentkezéseket a [email protected] címre várják, ezt követően küldik meg válaszlevélben a belépési linket az érdeklődők számára.