Amíg a meleg vizű források az őskorban a védelmet és az életben maradást, úgy a későbbi korok látogatóinak a pihenést, kikapcsolódást, vagy éppen a gyógyulást jelentették. Jól mutatja ezt az is, hogy azokban a víz által kivájt barlangrendszerekben fedezték fel az ősember nyomait, amelyeknek egy részét ma már a Barlangfürdő vendégeként csodálhatjuk meg. De jelzi a hely megnevezése is: a délszláv Toplica szóból eredő Tapolca „meleg vizet” jelent. Ugyanígy a tapolcai források vizeit összegyűjtő és azt elvezető Hejő patak elnevezése is sokatmondó, ugyanis a „hévíz” és a „folyó” szócskák összeolvadásából keletkezett, így jelentése „meleg folyó”.

Mészkőbánya 1962-ben

Fotó: Fortepan / Faragó László