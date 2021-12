A borsodivánkai Jura Plussz Kft. fennállása óta elkötelezett híve a technológiai fejlesztéseknek, az elmúlt időszakban több sikeres beruházást is megvalósítottak. Részt vettek a Magyar Multi Program pályázatában, aminek köszönhetően gépbeszerzések, infrastrukturális fejlesztés, valamint a csarnokok bővítése is megvalósult. Ezen kívül pedig oktatásokra és vezetőképzésekre is nyertek támogatást.