Bodnár Petra: A feladatokat sokszor az határozza meg, hogy ki a megrendelő, mi az igény, mi a tanulnivaló. Sokféle játékban, tanulásban tudunk kutyáink segítségével részt venni, interaktívabb, érdekesebb lehet így a tanulás. Szoktunk például olyan játékot is játszani, hogy eldobunk egy dobókockát, majd megszámoltatjuk a pöttyöket, és ugattatunk annyit a kutyával, amennyit számoltak. Memóriajátékunk is van, kiteszünk plüsszöldségeket, -gyümölcsöket egy bizonyos sorrendben, majd amikor a résztvevők becsukják a szemüket, a kutya elvesz egyet a sorból, és a gyerekeknek ki kell találniuk, hogy melyik tűnt el. Van, hogy a kutya változtat a sorrenden is, ez még izgalmasabbá teszi a feladatot. A klasszikus fejlesztőterápiákon is általában igyekszünk egyeztetni, hogy mi az, amit aktuálisan tanulnak, arra építjük rá a fejlesztést, és ezeket sokszor mozgásfejlesztéssel is kombináljuk. Maguk a feladatok általában elősegítik a kommunikációt, a koncentrációt, a figyelmet és a türelmet.