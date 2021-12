– Az illegális mérgezést leggyakrabban valamilyen gazdasági érdekből hajtják végre az elkövetők. Az apróvadállományt próbálják ezzel visszaszorítani, vagy a haszonállatokat igyekeznek ilyen szerencsétlen módon védeni – mondta Árvay Márton, a PannonEagle LIFE program menedzsere. – Emiatt igyekszünk olyan módszereket népszerűsíteni a vadgazdálkodók felé, amelyek a megfelelő élőhelyfejlesztésre fókuszálnak. Idén három nagyobb mérgezéses eset is történt, mindegyik konkrét céllal. A turai országos nyilvánosságot kapott, mert minden eddigi rekordot megdöntött. Itt komoly felindulásból történhetett a ragadozó- és énekesmadár-pusztítás mérgezett csalétkekkel. Fokozottan védett rétisas, barna kánya, hamvas rétihéja és védett barna rétihéja is szerepelt az áldozatok között. Észak-Magyarországon idén nem tudunk kiugró esetről, de ebben a régióban is rendszeresen előfordulnak mérgezések.