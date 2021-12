Általában telt házasak a meghirdetett programjaik, most is többen jelezték előre, hogy részt vesznek majd az eseményen, de végül csak kevesen tudtak eljönni a megbetegedések miatt – emelte ki a házigazda. Hozzátette: azok azonban, akik részt vettek a mostani Márton-napi mulatságon, remekül érezték magukat. Az anyukák is vágynak a közösségbe, főleg annyi bezártság után, szívesen jönnek el ilyen és ehhez hasonló programokra.