Érdekes dolog ez. Hazánkban akkoriban nem volt annyira bevett szokás – több ok miatt –, hogy az ember huzamosabb ideig külföldön tartózkodjon a szakmai látókörét bővíteni. Az orvoslás pedig nem egy egzakt tudomány, mint például a matematika, ahol az egy meg egy az mindenhol kettő. A sebészetben is nagyon sok iskola és koncepció létezik, így érdemes különböző gyógyítási módokat, szervezési, technikai, technológiai részleteket ellesni. A nyugati orvosképzésnek nagyon fontos része a külföldi gyakorlat, nálunk pedig az országon belül, de más intézetben volt a „szokás”. Ha az ember 1-2 hétre utazik, sok érdekes dolgot láthat, de azokat nem tudja elsajátítani. Ehhez véleményem szerint minimum három, de inkább hat hónap kell. Ez akkoriban kétféleképpen jöhetett létre: Vagy úgy, hogy az ember egy ösztöndíjat nyert, de ez ritka volt. A másik, hogy ahová kimegy, talál egy olyan állást – ami nem is feltétlenül kapcsolódik az orvosi munkához –, aminek a béréből fenn tudja tartani magát, és be tud járni arra az osztályra, ahol tanulni szeretne. Én az utóbbi utat jártam be, majd köszönhetően a stockholmi professzorom segítségének, már könnyebben boldogultam, jött Strasbourg, majd Nizza 1993-ban. Itt már rám bízták a kézsebészeti ügyeleti ellátás megszervezését, ami olyan jól sikerült, hogy a családommal együtt két és fél évet maradtam Franciaországban. A gyermekeim nőttek, és jött egy családi kupaktanács, melyen úgy döntöttünk, hogy hazajövünk. Itthon, Pécsen PhD-fokozatot szereztem, melyhez kellett egy hét hónapos gyakorlat a mikrosebészet fellegvárában, Tokióban is. Amikor visszatértem Miskolcra, az akkori kórházigazgató, Katona Zoltán maximális támogatása mellett 1998-ban létrehoztunk egy kézsebészeti részleget, aminek én lehettem a vezetője.