– Bemutatom a gyermekkoromat, a családomat, pillanatképeket idézek fel iskoláskoromból, a barátaimról és a környezetemről is – mondta Soltész Imre. – Az érdeklődők a munkámból megismerhetik azt, hogyan éltek a ’60-as években az alföldi és falusi kicsik, és megírtam, milyen is volt abban a korban a mélyszegénység. Sporttörténetem a kapus látószögén át idézi fel a tovatűnt évtizedeket, bájos epizódjaimon lehet mosolyogni vagy éppen szomorkodni. Tükröt tartok a hajdani korszak társadalma elé: bepillantok a mezőgazdaság világába, a bányászok és a sportolók életébe is.