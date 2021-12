Az est különlegességét az adja, hogy a koncerttel szeretnének megemlékezni fiatalon elhunyt barátjukról, zenésztársukról, Varga Balázsról, akivel öt évig együtt zenéltek a „choice with no voice” zenekarban 2006 és 2011 között. Aztán amikor évekkel később újrakezdték a közös munkát, az első próbán még Balázs is tiszteletét tette.