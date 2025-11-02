november 2., vasárnap

Achilles névnap

16°
+17
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem semmi!

1 órája

Már csak órák kérdése és nőként tündököl a színpadon Veréb Tomi. Újra szurkolhatunk miskolci celebünknek

Címkék#Veréb Tamás#Sztárban Sztár All Stars#művész#Susan Boyle

Fantasztikusan menetel a Sztárban Sztár All Stars élő műsoraiban miskolci származású művészünk. Veréb Tamás vasárnap este is nagy kihívás elé néz és nincs kétségünk afelől, hogy újra remekelni fog.

Boon.hu
Már csak órák kérdése és nőként tündököl a színpadon Veréb Tomi. Újra szurkolhatunk miskolci celebünknek

Veréb Tamás átváltozása mennyit ér majd a szűrinél? Vasárnap este kiderül

Forrás: TV2

Veréb Tamás a közösségi oldalán fordult követőihez egy kis biztatásért.

Veréb Tamás
Veréb Tamás, Emily Sandét formálja majd meg
Forrás: Veréb Tamás /Facebook

Már csak pár óra és egy másik ember néz majd vissza a tükörből. Elképesztően várom a ma esti Sztárban sztár adást! Boldog vagyok, hogy ma egy ilyen nagyszerű énekesnő bőrébe bújhatok. Hatalmas a kihívás, de hatalmas az erő és tisztelet is, amivel színpadra lépek majd!

Számítok Rátok ma este is! Ugye néztek minket? 

– írta ki Tomi a facebook oldalára pár órával ezelőtt.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Veréb Tamás nőként, Emily Sandé bőrébe bújva lép a színpadra

A művésznek nem kisebb kihívás elé kell néznie, a nagy sikerű dalszerző énekesnő Emeli Sandé bőrébe kell bújnia a Sztárban Sztár All Stars élő műsorában. 

Adele Emily Sandé (Sunderland, 1987. március 10. –), ismertebb nevén Emeli Sandé, skót énekesnő és dalszerző. 2012-ben elnyerte a brit kritikusok díját. Sok művésznek írt számokat, mint például Alicia Keys, Cher Lloyd, Parade, Susan Boyle, Gabrielle, Preeya Kalidas, Rihanna, Leona Lewis, Alesha Dixon, Cheryl Cole, Tinie Tempah, Ella Henderson és a Sugababes eredeti felállásának. Énekelt a 2012. évi londoni olimpia nyitó és záró ceremóniáján.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu