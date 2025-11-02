Már csak órák kérdése és nőként tündököl a színpadon Veréb Tomi. Újra szurkolhatunk miskolci celebünknek

Már csak pár óra és egy másik ember néz majd vissza a tükörből. Elképesztően várom a ma esti Sztárban sztár adást! Boldog vagyok, hogy ma egy ilyen nagyszerű énekesnő bőrébe bújhatok. Hatalmas a kihívás, de hatalmas az erő és tisztelet is, amivel színpadra lépek majd!

Számítok Rátok ma este is! Ugye néztek minket?