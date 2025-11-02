1 órája
Már csak órák kérdése és nőként tündököl a színpadon Veréb Tomi. Újra szurkolhatunk miskolci celebünknek
Fantasztikusan menetel a Sztárban Sztár All Stars élő műsoraiban miskolci származású művészünk. Veréb Tamás vasárnap este is nagy kihívás elé néz és nincs kétségünk afelől, hogy újra remekelni fog.
Veréb Tamás átváltozása mennyit ér majd a szűrinél? Vasárnap este kiderül
Forrás: TV2
Veréb Tamás a közösségi oldalán fordult követőihez egy kis biztatásért.
Már csak pár óra és egy másik ember néz majd vissza a tükörből. Elképesztően várom a ma esti Sztárban sztár adást! Boldog vagyok, hogy ma egy ilyen nagyszerű énekesnő bőrébe bújhatok. Hatalmas a kihívás, de hatalmas az erő és tisztelet is, amivel színpadra lépek majd!
Számítok Rátok ma este is! Ugye néztek minket?
– írta ki Tomi a facebook oldalára pár órával ezelőtt.
A zsűri állva tapsolt a miskolci sztárnak, Veréb Tamás musicalprodukciója mindenkit elvarázsolt
Veréb Tamás nőként, Emily Sandé bőrébe bújva lép a színpadra
A művésznek nem kisebb kihívás elé kell néznie, a nagy sikerű dalszerző énekesnő Emeli Sandé bőrébe kell bújnia a Sztárban Sztár All Stars élő műsorában.
Adele Emily Sandé (Sunderland, 1987. március 10. –), ismertebb nevén Emeli Sandé, skót énekesnő és dalszerző. 2012-ben elnyerte a brit kritikusok díját. Sok művésznek írt számokat, mint például Alicia Keys, Cher Lloyd, Parade, Susan Boyle, Gabrielle, Preeya Kalidas, Rihanna, Leona Lewis, Alesha Dixon, Cheryl Cole, Tinie Tempah, Ella Henderson és a Sugababes eredeti felállásának. Énekelt a 2012. évi londoni olimpia nyitó és záró ceremóniáján.
