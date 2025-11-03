Mit keresett Tállyán Sebestyén Balázs, Pápai Joci és Fhroner Ferenc?

Sebestyén Balázs, Pápai Joci és Fhroner Ferenc triója az RTL vadonatúj realityjének, a Most Wanted – A hajsza című műsornak a forgatásán járt a környéken. A helyieknek leesett az álla, amikor vasárnap este a három híresség betért a tállyai Barka Galéria Étterembe. A tállyai vendéglátóhely egy fotót is megosztott a közösségi oldalán.

Sebestyén Balázs és celeb társai Tállyán jártak

Forrás: Barka Galéria Hotel és Étterem

Sebestyén Balázs ezért járt Tállyán

Most már elárulhatjuk, kik jártak nálunk vasárnap este! - jelent meg a bejegyzés a Barka Galéria Hotel és Étterem közösségi oldalán. A képen Sebestyén Balázs, az RTL ikonikus műsorvezetője, Pápai Joci, az énekes, valamint Fhroner Ferenc, a népszerű fodrász és influenszer láthatóak az étterem dolgozóival. A három híresség közvetlen volt, vidáman fotózkodtak, és láthatóan élvezték a rövid pihenőt.

Az RTL legújabb reality-műsora, a Most Wanted – A hajsza különleges koncepcióval fut. A hírességeknek egy „celebfegyházból” kell megszökniük, majd menekülniük az országon át, miközben profi üldözők próbálják őket elkapni. A nyomozást Sebestyén Balázs vezeti, és két segítője is van – Pápai Joci és Fhroner Ferenc, akik a terepen segítik a műsorvezetőt a „szökevény celebek” felkutatásában. A produkció valós helyszíneken zajlik, és a nézők is bekapcsolódhatnak: bejelenthetik, ha narancssárga ruhás sztárokat látnak, vagy akár segíthetnek is nekik elbújni.

