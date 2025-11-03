1 órája
Mit keresett Tállyán Sebestyén Balázs, Pápai Joci és Fhroner Ferenc?
Nem mindennapi volt a hangulat a zempléni borvidéken. Tállyán ugyanis három ismert arcot is kiszúrtak október utolsó vasárnapján este. A Barka Galéria Hotel és Étterem vendégeként Sebestyén Balázs, Pápai Joci és Fhroner Ferenc tűntek fel. Hogy mit keresek ott? Nem mindennapi oka volt.
Sebestyén Balázs, Pápai Joci és Fhroner Ferenc triója az RTL vadonatúj realityjének, a Most Wanted – A hajsza című műsornak a forgatásán járt a környéken. A helyieknek leesett az álla, amikor vasárnap este a három híresség betért a tállyai Barka Galéria Étterembe. A tállyai vendéglátóhely egy fotót is megosztott a közösségi oldalán.
Sebestyén Balázs ezért járt Tállyán
Most már elárulhatjuk, kik jártak nálunk vasárnap este! - jelent meg a bejegyzés a Barka Galéria Hotel és Étterem közösségi oldalán. A képen Sebestyén Balázs, az RTL ikonikus műsorvezetője, Pápai Joci, az énekes, valamint Fhroner Ferenc, a népszerű fodrász és influenszer láthatóak az étterem dolgozóival. A három híresség közvetlen volt, vidáman fotózkodtak, és láthatóan élvezték a rövid pihenőt.
Az RTL legújabb reality-műsora, a Most Wanted – A hajsza különleges koncepcióval fut. A hírességeknek egy „celebfegyházból” kell megszökniük, majd menekülniük az országon át, miközben profi üldözők próbálják őket elkapni. A nyomozást Sebestyén Balázs vezeti, és két segítője is van – Pápai Joci és Fhroner Ferenc, akik a terepen segítik a műsorvezetőt a „szökevény celebek” felkutatásában. A produkció valós helyszíneken zajlik, és a nézők is bekapcsolódhatnak: bejelenthetik, ha narancssárga ruhás sztárokat látnak, vagy akár segíthetnek is nekik elbújni.
