Rubint Réka tininek öltözött Halloweenkor – alig lehet megkülönböztetni a lányától

Rubint Réka idén sem hagyta, hogy a Halloween csendben múljon el. Az ország legismertebb fitneszanyukája fekete ruhában, fehér gallérral és két copfba font hajjal pózolt, vagyis Wednesday Addams, az Addams Family sötét humorú tinihőse inspirálta a megjelenését.

Rubint Réka, mint egy tinilány, úgy festett

Forrás: Facebook/Rubint Réka

Rubint Réka vagy a lánya? A rajongók sem tudták megmondani

Amikor a képek felkerültek a Facebookra, a kommentelők egy része nem hitt a szemének. Sokan úgy vélték, Réka annyira fiatalosan fest, hogy könnyű lenne összekeverni a lányával, Laraval.

Nem tudom eldönteni, te vagy a képen, vagy a lányod!

– írta egyik követő, míg más szerint Réka úgy néz ki, mint egy 16 éves iskoláslány. A háromgyermekes édesanya pedig láthatóan élvezte a játékot: önbizalmat sugárzó mosollyal, magabiztosan pózolt a kamerának. Rubint Réka ismét bebizonyította, hogy számára a kor csak egy szám, a jókedv és az önbizalom pedig időtlen. Halloween estéjén Wednesday Addams bőrében is ő maradt a figyelem középpontjában.

