1 órája
Rubint Réka tininek öltözött Halloweenkor – alig lehet megkülönböztetni a lányától
A fitneszkirálynő ismét magára vonta a figyelmet. Halloween estéjén olyan jelmezben jelent meg, amelyről nehéz eldönteni, hogy vicces, bájos vagy éppen merész volt. Rubint Réka Wednesday Addams bőrébe bújt, és úgy festett, mint egy 16 éves iskoláslány.
Rubint Réka idén sem hagyta, hogy a Halloween csendben múljon el. Az ország legismertebb fitneszanyukája fekete ruhában, fehér gallérral és két copfba font hajjal pózolt, vagyis Wednesday Addams, az Addams Family sötét humorú tinihőse inspirálta a megjelenését.
Rubint Réka vagy a lánya? A rajongók sem tudták megmondani
Amikor a képek felkerültek a Facebookra, a kommentelők egy része nem hitt a szemének. Sokan úgy vélték, Réka annyira fiatalosan fest, hogy könnyű lenne összekeverni a lányával, Laraval.
Nem tudom eldönteni, te vagy a képen, vagy a lányod!
– írta egyik követő, míg más szerint Réka úgy néz ki, mint egy 16 éves iskoláslány. A háromgyermekes édesanya pedig láthatóan élvezte a játékot: önbizalmat sugárzó mosollyal, magabiztosan pózolt a kamerának. Rubint Réka ismét bebizonyította, hogy számára a kor csak egy szám, a jókedv és az önbizalom pedig időtlen. Halloween estéjén Wednesday Addams bőrében is ő maradt a figyelem középpontjában.
