1 órája
Szülővárosában járva küldött szívhez szóló üzenetet Pál Dénes
Az őszi szünetben a Miskolci Régiségvásáron járt miskolci hírességünk. Pál Dénes hamarosan koncertezni fog a Művészetek Házában.
Eddig soha nem látott formában áll színpadra Pál Dénes és az InFusion Trio
Pál Dénes szüleit látogatta meg és ha már itt volt, a régiségvásárra is kiugrott.
A Művészetek Háza elől posztolt közösségi oldalára a miskolci celeb.
Az őszi szünetben hazaugrottunk Miskolcra a szüleimhez, és kimentünk egyet sétálni a Fő utcára. Vasárnap délelőtti programnak tökéletes volt a régiségvásár, nagyon bírom a hangulatát, azt a nyüzsgést, ami mindig jellemzi, és ma az idő is szuper volt a nézelődéshez. És ha már arra jártunk, megálltunk a Művészetek Házánál is, három hét múlva pont itt fogunk koncertezni az Infusion trióval, és ezzel elindítjuk a karácsonyi szezont
Pál Dénes már az ünnepre hangol minket a Művészetek Házában
Eddig soha nem látott formában áll színpadra Pál Dénes és az InFusion Trio, akik teljesen rendhagyó módon értelmezik újra a legnagyobb karácsonyi slágereket, miközben ünnepi köntösbe öltöztetik Pál Dénes saját dalait is. A program november 23-án lesz 19 órától a Művészetek Házában.
