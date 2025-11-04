november 4., kedd

Szülővárosában járva küldött szívhez szóló üzenetet Pál Dénes

Az őszi szünetben a Miskolci Régiségvásáron járt miskolci hírességünk. Pál Dénes hamarosan koncertezni fog a Művészetek Házában.

Eddig soha nem látott formában áll színpadra Pál Dénes és az InFusion Trio

Forrás: Művészetek Háza

Pál Dénes szüleit látogatta meg és ha már itt volt, a régiségvásárra is kiugrott. 

Pál Dénes
Pál Dénes a Művészetek Háza elől jelentkezett be 
Forrás: Pál Dénes facebook oldala

A Művészetek Háza elől posztolt közösségi oldalára a miskolci celeb.

Az őszi szünetben hazaugrottunk Miskolcra a szüleimhez, és kimentünk egyet sétálni a Fő utcára. Vasárnap délelőtti programnak tökéletes volt a régiségvásár, nagyon bírom a hangulatát, azt a nyüzsgést, ami mindig jellemzi, és ma az idő is szuper volt a nézelődéshez. És ha már arra jártunk, megálltunk a Művészetek Házánál is, három hét múlva pont itt fogunk koncertezni az Infusion trióval, és ezzel elindítjuk a karácsonyi szezont

Pál Dénes már az ünnepre hangol minket a Művészetek Házában

Eddig soha nem látott formában áll színpadra Pál Dénes és az InFusion Trio, akik teljesen rendhagyó módon értelmezik újra a legnagyobb karácsonyi slágereket, miközben ünnepi köntösbe öltöztetik Pál Dénes saját dalait is. A program november 23-án lesz 19 órától a Művészetek Házában.

 

