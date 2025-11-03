Könnyekig ható pillanatok a Sztárban Sztárban: a két borsodi sztár brillírozott vasárnap!

Nem szeretek a magánemberi érzelmeimmel ‘haknizni’, de ezt most szeretném megosztani Veletek! Ez a produkció, ezen a hétvégén nem az éneklés és az átalakulás nehézsége miatt volt igazán súlyos feladat, hanem azért, mert azok az emberek "voltak velem" a színpadon, akik sajnos már nincsenek velem az életemben. Ma kiemelten hálás vagyok a stylist csapatnak, amiért megengedték, hogy a nagymamám karórája legyen velem a színpadon. Tudom és érzem, hogy Ő, aki mindig megingathatatlanul hitt bennem, most nagyon büszke lenne rám. Talán büszke is, hiszen kisangyalként ott volt velem ezekben a percekben is.

Olyan sok nagy pillanat van az életemben mostanában, amiket sosem fogok elfelejteni. Ez a mai is egy ilyen pillanat volt.

Köszönöm Mindenkinek, aki ezt lehetővé tette.

És köszönöm azoknak, akik velem együtt élték át a ma estét.