Angyali jelenlét

1 órája

Könnyekig ható pillanatok a Sztárban Sztárban: a két borsodi sztár brillírozott vasárnap!

A Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adása nemcsak látványos előadásokat, hanem könnyfakasztó pillanatokat is hozott. Két borsodi kötődésű versenyző, Nótár Mary és Veréb Tamás egyaránt a mezőnyben maradt – utóbbi pedig megható üzenetben mesélt arról, kik voltak vele a színpadon „láthatatlanul”.

Boon.hu
Könnyekig ható pillanatok a Sztárban Sztárban: a két borsodi sztár brillírozott vasárnap!

Forrás: Facebook/Nótár Mary

A Sztárban Sztár All Stars legutóbbi show-ja újra bizonyította, miért Magyarország egyik legnézettebb szórakoztató műsora. A TV2 produkció vasárnapi adásban két borsodi származású sztár, Nótár Mary és Veréb Tamás is kiemelkedő produkciót mutatott be – és mindketten folytathatják a versenyt.

nótár mary mellett veréb tamás is továbbjutott
Veréb Tamás vallomása szívbemarkoló, Nótár Mary mellett ő is továbbjutott  Forrás: Facebook/Veréb Tamás

Nótár Mary ezúttal Toni Braxton világhírű slágerének bőrébe bújt és egy igazán mély, érzelmes előadással állt színpadra. Bár a zsűri egy része úgy érezte, az énekesnő nem tudott teljesen megnyílni a dalban, Stohl Andrást és Kiss Ramónát mégis annyira elvarázsolta Mary átlényegülése, hogy itt adták le első 10 pontos értékelésüket. Így a produkció összesen 37 pontot kapott.

Nótár Mary mellett Veréb Tamás is sikerre vitte legutóbbi átalakulását

A másik borsodi kedvenc, Veréb Tamás az este egyik legemlékezetesebb pillanatát hozta el, amikor Emeli Sandé ikonikus dalát formálta meg. Kiss Ramóna az átváltozás erejét, Hajós András pedig a színpadi kisugárzást emelte ki – így 38 ponttal jutalmazta a zsűri a színész-énekest.
Tamás később a közösségi oldalán osztott meg egy különösen megható gondolatot az előadás hátteréről. Mint írta:

Nem szeretek a magánemberi érzelmeimmel ‘haknizni’, de ezt most szeretném megosztani Veletek! Ez a produkció, ezen a hétvégén nem az éneklés és az átalakulás nehézsége miatt volt igazán súlyos feladat, hanem azért, mert azok az emberek "voltak velem" a színpadon, akik sajnos már nincsenek velem az életemben. Ma kiemelten hálás vagyok a stylist csapatnak, amiért megengedték, hogy a nagymamám karórája legyen velem a színpadon. Tudom és érzem, hogy Ő, aki mindig megingathatatlanul hitt bennem, most nagyon büszke lenne rám. Talán büszke is, hiszen kisangyalként ott volt velem ezekben a percekben is.

Olyan sok nagy pillanat van az életemben mostanában, amiket sosem fogok elfelejteni. Ez a mai is egy ilyen pillanat volt.

Köszönöm Mindenkinek, aki ezt lehetővé tette.

És köszönöm azoknak, akik velem együtt élték át a ma estét.

A vallomás hatalmas visszhangot váltott ki a rajongók körében – sokan írták, hogy megható volt látni, mennyire mély érzelmi tartalommal töltötte meg az előadását.
A verseny így mindkét borsodi művész számára folytatódik, és ahogy az eddigiek mutatják, egyikük sem csupán technikailag, de lélekben is sokat ad a színpadon.

