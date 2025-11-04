november 4., kedd

Majdnem felakasztotta magát a horgász Tokajnál – videóval

A Fox International egy elsőre ártalmatlannak és mulatságosnak tűnő videót tett közzé, ám a felvételen látható jelenet akár tragédiával is végződhetett volna. Egy horgász próbálkozása váratlan fordulatot vett Tokajban, amikor a mérlegelés közben elvesztette az egyensúlyát.

Boon.hu

A felvétel szerint Tokajban a horgász éppen egy hal súlyát próbálta lemérni a stégen állva. Miközben az úszó mérlegelőt akarta ráakasztani a kampóra, elvesztette az egyensúlyát, és egy pillanat alatt a vízben találta magát. A videót a Pecaverzum szúrta ki.

horgász, tokaj
Nem mindennapi horgász mutatvány Tokajnál
Forrás:  Pecaverzum/Fox International

Nevettek a horgászon, de baj is lehetett volna

A közösségi oldalon megosztott videóhoz a Fox International humoros kommentárt is fűzött. 

Emlékeztek még Péteri Sanyi olimpiai műugró számára Tokajból?

 – írták. A nézők nevetve fogadták a jelenetet, de a videó szerint csak a szerencsén múlt, hogy nem lett belőle baleset. A rövid videóban bár a humor dominál, jól mutatja, hogy a vízparton egy pillanatnyi figyelmetlenség is tragédiát okozhat.

