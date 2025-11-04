Majdnem felakasztotta magát a horgász Tokajnál – videóval

A felvétel szerint Tokajban a horgász éppen egy hal súlyát próbálta lemérni a stégen állva. Miközben az úszó mérlegelőt akarta ráakasztani a kampóra, elvesztette az egyensúlyát, és egy pillanat alatt a vízben találta magát. A videót a Pecaverzum szúrta ki.

Nem mindennapi horgász mutatvány Tokajnál

Forrás: Pecaverzum/Fox International

Nevettek a horgászon, de baj is lehetett volna

A közösségi oldalon megosztott videóhoz a Fox International humoros kommentárt is fűzött.

Emlékeztek még Péteri Sanyi olimpiai műugró számára Tokajból?

– írták. A nézők nevetve fogadták a jelenetet, de a videó szerint csak a szerencsén múlt, hogy nem lett belőle baleset. A rövid videóban bár a humor dominál, jól mutatja, hogy a vízparton egy pillanatnyi figyelmetlenség is tragédiát okozhat.

