2 órája
Majdnem felakasztotta magát a horgász Tokajnál – videóval
A Fox International egy elsőre ártalmatlannak és mulatságosnak tűnő videót tett közzé, ám a felvételen látható jelenet akár tragédiával is végződhetett volna. Egy horgász próbálkozása váratlan fordulatot vett Tokajban, amikor a mérlegelés közben elvesztette az egyensúlyát.
A felvétel szerint Tokajban a horgász éppen egy hal súlyát próbálta lemérni a stégen állva. Miközben az úszó mérlegelőt akarta ráakasztani a kampóra, elvesztette az egyensúlyát, és egy pillanat alatt a vízben találta magát. A videót a Pecaverzum szúrta ki.
Nevettek a horgászon, de baj is lehetett volna
A közösségi oldalon megosztott videóhoz a Fox International humoros kommentárt is fűzött.
Emlékeztek még Péteri Sanyi olimpiai műugró számára Tokajból?
– írták. A nézők nevetve fogadták a jelenetet, de a videó szerint csak a szerencsén múlt, hogy nem lett belőle baleset. A rövid videóban bár a humor dominál, jól mutatja, hogy a vízparton egy pillanatnyi figyelmetlenség is tragédiát okozhat.
