Hihetetlen, mit talált Halloween estéjén az oszlopon - fotóval
Egy titokzatos csomag bukkant fel Tiszaújvárosban, a Városház téren. Senki sem tudja, ki hagyta ott, de a megtaláló biztosan nem felejti el ezt a Halloween-estét.
Váratlan meglepetés a villanyoszlopon
Halloweenkor sokan ijesztő jelmezeket öltenek, tököt faragnak vagy édességet osztanak, de egy tiszaújvárosi lakó valami egészen másba botlott. Egy titokzatos kis csomagba, amely mellé egy üzenetet is mellékeltek. A felfedezésről a „Tiszaújváros Most” Facebook-csoportban számolt be.
Valaki Halloweenkor titkos üzeneteket hagyott
A posztoló a bejegyzés szerint a Városház téren, egy oszlopon vette észre a kis csomagot. A fotón látható, hogy a csomag tetején egy vidám, töklámpás-arcot formázó kitűző díszeleg, alatta pedig egy üzenet:
Boldog Halloweent, kedves megtaláló! Szeretettel.
A zacskóban édesség lapult, a gesztus pedig láthatóan célba talált, hiszen a megtaláló lelkesen osztotta meg örömét, a bejegyzés pedig sokakat megmosolyogtatott.
