Hihetetlen, mit talált Halloween estéjén az oszlopon - fotóval

Halloweenkor sokan ijesztő jelmezeket öltenek, tököt faragnak vagy édességet osztanak, de egy tiszaújvárosi lakó valami egészen másba botlott. Egy titokzatos kis csomagba, amely mellé egy üzenetet is mellékeltek. A felfedezésről a „Tiszaújváros Most” Facebook-csoportban számolt be.

Meglepetés Halloween estjén

Forrás: Facebook/Tiszaújváros Most

Valaki Halloweenkor titkos üzeneteket hagyott

A posztoló a bejegyzés szerint a Városház téren, egy oszlopon vette észre a kis csomagot. A fotón látható, hogy a csomag tetején egy vidám, töklámpás-arcot formázó kitűző díszeleg, alatta pedig egy üzenet:

Boldog Halloweent, kedves megtaláló! Szeretettel.

A zacskóban édesség lapult, a gesztus pedig láthatóan célba talált, hiszen a megtaláló lelkesen osztotta meg örömét, a bejegyzés pedig sokakat megmosolyogtatott.