Hátborzongató

1 órája

Hihetetlen, mit talált Halloween estéjén az oszlopon - fotóval

Egy titokzatos csomag bukkant fel Tiszaújvárosban, a Városház téren. Senki sem tudja, ki hagyta ott, de a megtaláló biztosan nem felejti el ezt a Halloween-estét.

Váratlan meglepetés a villanyoszlopon

Halloweenkor sokan ijesztő jelmezeket öltenek, tököt faragnak vagy édességet osztanak, de egy tiszaújvárosi lakó valami egészen másba botlott. Egy titokzatos kis csomagba, amely mellé egy üzenetet is mellékeltek. A felfedezésről a „Tiszaújváros Most” Facebook-csoportban számolt be.

Meglepetés Halloween estjén
Valaki Halloweenkor titkos üzeneteket hagyott

A posztoló a bejegyzés szerint a Városház téren, egy oszlopon vette észre a kis csomagot. A fotón látható, hogy a csomag tetején egy vidám, töklámpás-arcot formázó kitűző díszeleg, alatta pedig egy üzenet:

Boldog Halloweent, kedves megtaláló! Szeretettel.

A zacskóban édesség lapult, a gesztus pedig láthatóan célba talált, hiszen a megtaláló lelkesen osztotta meg örömét, a bejegyzés pedig sokakat megmosolyogtatott.

Míg tegnap Halloweent ünnepelt, aki ünnepelt, ma már a csendes megemlékezésé a főszerep, hiszen Mindenszentek van. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókról tájékozódjon a boon.hu-n.

Ha pedig az őszi ünnepkör eredetére kíváncsi, és arra, mi a közös a Halloweenben és a Halottak napjában, olvassa el alábbi cikkünket.

