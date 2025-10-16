október 16., csütörtök

Koncert

1 órája

Egy este, amit nem akar kihagyni Miskolcon

Ha jó programot keres Miskolcon, van egy tippünk a szombati munkanapra. A Zalán Mega Kobold gondoskodik arról, hogy a rockrajongók egy igazán emlékezetes akusztikus estét kapjanak.

Gárdonyi Edina
Egy este, amit nem akar kihagyni Miskolcon

Forrás: Zalán Mega Kobold

A Zalán Mega Kobold akusztikus rockduó 2025 májusában alakult Szabó Zalán énekes és Bencsik Dávid gitáros, alias Kobold közös formációjaként. A páros célja, hogy új életet adjon azoknak a legendás rock- és grunge-daloknak, amelyeket mindenki ismer, de akusztikusan kevesen mernek előadni.

Zalán Mega Kobold, miskolc, koncert
A Zalán Mega Kobold a Kazincbarcikai Kolorcity Utcazene Fiesztán első helyezést értek el
Forrás: Zalán Mega Kobold

Zalán Mega Kobold – akusztikus rock őszintén és nyersen

Műsorukban grunge, hard rock és pop rock klasszikusok hangzanak el, mindössze egy szál gitárral és énekkel, nyersen, őszintén. A repertoárban olyan ikonikus előadók dalai kaptak helyet, mint a Queen, Beatles, Ozzy Osbourne, Pearl Jam, Stone Temple Pilots és Chris Cornell.

Már Fiesztát is nyertek

A Zalán Mega Kobold nemcsak a közönséget, hanem a szakmát is lenyűgözte. A Kazincbarcikai Kolorcity Utcazene Fiesztán 2025 szeptemberében első helyezést értek el, elnyerve a fődíjat: 1 millió forintot és videoklip-forgatási lehetőséget.

A legközelebbi koncertjük október 18-án, szombaton lesz a miskolci Red Bárban, ahol egy egész estés akusztikus rockprogrammal várják a közönséget.

