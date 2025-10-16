1 órája
Egy este, amit nem akar kihagyni Miskolcon
Ha jó programot keres Miskolcon, van egy tippünk a szombati munkanapra. A Zalán Mega Kobold gondoskodik arról, hogy a rockrajongók egy igazán emlékezetes akusztikus estét kapjanak.
Forrás: Zalán Mega Kobold
A Zalán Mega Kobold akusztikus rockduó 2025 májusában alakult Szabó Zalán énekes és Bencsik Dávid gitáros, alias Kobold közös formációjaként. A páros célja, hogy új életet adjon azoknak a legendás rock- és grunge-daloknak, amelyeket mindenki ismer, de akusztikusan kevesen mernek előadni.
Zalán Mega Kobold – akusztikus rock őszintén és nyersen
Műsorukban grunge, hard rock és pop rock klasszikusok hangzanak el, mindössze egy szál gitárral és énekkel, nyersen, őszintén. A repertoárban olyan ikonikus előadók dalai kaptak helyet, mint a Queen, Beatles, Ozzy Osbourne, Pearl Jam, Stone Temple Pilots és Chris Cornell.
Már Fiesztát is nyertek
A Zalán Mega Kobold nemcsak a közönséget, hanem a szakmát is lenyűgözte. A Kazincbarcikai Kolorcity Utcazene Fiesztán 2025 szeptemberében első helyezést értek el, elnyerve a fődíjat: 1 millió forintot és videoklip-forgatási lehetőséget.
A legközelebbi koncertjük október 18-án, szombaton lesz a miskolci Red Bárban, ahol egy egész estés akusztikus rockprogrammal várják a közönséget.
