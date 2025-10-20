25 perce
A zsűri állva tapsolt a miskolci sztárnak, Veréb Tamás musicalprodukciója mindenkit elvarázsolt
A Sztárban Sztár All Stars vasárnap este hol megosztó, hol ámulatba ejtő produkciókkal tért vissza. Veréb Tomi azonban a Broadwayra repített mindenkit, kiérdemelve ezzel a maximális pontszámot.
Veréb Tomi állótapsos sikert aratott
Forrás: TV2
Veréb Tomi ezen az estén egy testhezálló feladatot kapott, hiszen musicalt kellett énekelnie.
Treat Williams felejthetetlen Hair betétdalát, az I got life-ot adta elő.
Szeretem az életem – és hálás vagyok minden pillanatért, vallja a miskolci sztár
Veréb Tomi kirúgta a ház falát
A zsűritagok állva tapsoltak a produkció után, és mind méltatták a versenyző tehetségét. Lékai-Kiss Ramóna elmondása szerint Veréb Tamás a szabadságvágytól fűtött érzést hozta el a színpadra, és nem utánozta az eredeti előadót, hanem teljesen átadta magát ennek az életérzésnek. Hajós András kiemelte, a produkciója bármilyen filmben és a Broadway-től Londonig is megállná a helyét, míg Liptai Claudia megköszönte, hogy elhozta a musical világát azoknak is, akik fanyalognak a műfaj kapcsán. Mint mondta, Veréb alázatos és kiegyensúlyozott lelkű ember, aki szereti azt, amit csinál és ez fontos ebben a szakmában.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Szabó Zsófi is színt vallott
Ezen az estén egy váratlan történet is napvilágot látott, a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában. Szabó Zsófi felfedte a színésszel való közös múltját. Kiderült, hogy együtt játszották ezt a darabot 16 évvel ezelőtt, amikor Tomi még csak 15 éves volt.
Ez a szezon aranytippje? Olyat mondott a miskolci gumis, hogy helyből átgondolod a négy évszakos abroncsot!
Ezt biztos, hogy rengetegen átaludták! Sajnos lecsapott reggel a Borsod megyei faluban, országos hírekben a település!