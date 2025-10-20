A zsűri állva tapsolt a miskolci sztárnak, Veréb Tamás musicalprodukciója mindenkit elvarázsolt

Veréb Tomi kirúgta a ház falát

A zsűritagok állva tapsoltak a produkció után, és mind méltatták a versenyző tehetségét. Lékai-Kiss Ramóna elmondása szerint Veréb Tamás a szabadságvágytól fűtött érzést hozta el a színpadra, és nem utánozta az eredeti előadót, hanem teljesen átadta magát ennek az életérzésnek. Hajós András kiemelte, a produkciója bármilyen filmben és a Broadway-től Londonig is megállná a helyét, míg Liptai Claudia megköszönte, hogy elhozta a musical világát azoknak is, akik fanyalognak a műfaj kapcsán. Mint mondta, Veréb alázatos és kiegyensúlyozott lelkű ember, aki szereti azt, amit csinál és ez fontos ebben a szakmában.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Szabó Zsófi is színt vallott

Ezen az estén egy váratlan történet is napvilágot látott, a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában. Szabó Zsófi felfedte a színésszel való közös múltját. Kiderült, hogy együtt játszották ezt a darabot 16 évvel ezelőtt, amikor Tomi még csak 15 éves volt.