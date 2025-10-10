október 10., péntek

Celeb

41 perce

Szeretem az életem – és hálás vagyok minden pillanatért vallja a miskolci sztár

Veréb Tomi őszinte bejegyzésben vallott arról, mennyire hálás a rajongóinak, és arról is, mit jelent számára a színpadon töltött idő. A színész-énekes szerint a siker és a szeretet kéz a kézben jár, de egyre nagyobb felelősséggel is.

Veréb Tomi közösségi oldalán fejezte ki háláját rajongói felé

Veréb Tomi közösségi oldalán fejezte ki háláját rajongói felé

Veréb Tomi a közösségi oldalán osztotta meg, hogy egy különös felismeréssel ébredt: sokan szeretik, és ezért végtelenül hálás.

Veréb Tomi
Veréb Tomi végtelenül hálás rajongóinak
Arra a gondolatra ébredtem ma, hogy engem olyan sokan szeretnek... és ezért én annyira hálás vagyok

– írta a posztjában az énekes, aki a színházi és televíziós produkciók sűrűjében is igyekszik megőrizni a lelki egyensúlyát.

Azt is hozzátette, hogy számára minden szerep, minden fellépés egyszeri és megismételhetetlen élmény:

Tudom és érzem, hogy a színpadon töltött pillanatok mindegyike egyszeri és megismételhetetlen, pont úgy, ahogy az élet bármelyik mozzanata.

Veréb Tomi azt is megosztotta, hogy a rajongóktól kapott üzenetek, videók és jelölések adnak erőt a mindennapokban.

Azt jelentik: megéri

– fogalmazott.

A poszt végén egy fontos üzenetet is küldött mindenkinek: még ha néha támadások is érik, ő továbbra is a pozitív szemléletben hisz.

A világot csak pozitívan és szeretettel érdemes szemlélni. Magamért is, és azokért az emberekért, akik szintén így élik meg velem a színpadon töltött pillanatokat.

Veréb Tomi bejegyzését a rajongók kommentáradata fogadta — sokan írták, hogy éppen ez az őszinteség és szeretet az, amiért ennyire közel érzik magukhoz az előadót.

 

