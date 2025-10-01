Akkora buli lesz hétvégén Tokajban, hogy a szőlő is lepereg – íme a Tokaji Szüreti Napok teljes programja

A Tokaji Szüreti Napok 2025-ben október 3–5. között várja a látogatókat, ahol a legjobb borok mellett színes programkavalkád biztosítja a jó hangulatot. A Bodrog-partján zene, szüreti felvonulás, hagyományőrző bemutatók, kézműves foglalkozások és éjszakába nyúló koncertek mind részei lesznek a fesztiválnak.

A Tokaji Szüreti Napok 2025-ben is változatos programokkal vár mindenkit

Forrás: MW

A Tokaji Szüreti Napok 2025-ben: három nap szőlő, bor és zene

A szüreti napok nemcsak a régió híres borait mutatja be, hanem egyben kulturális kavalkád is. A háromnapos rendezvény a nagyszínpadi koncertektől a családi programokig mindenkinek kínál valami különlegeset, így a szüreti hangulat és Tokaj ikonikus borai együtt adják az őszi szezon egyik legnagyobb fesztiválélményét.

Íme a 2025-ös program, napokra lebontva

Október 3. – péntek

16.00 Bodrogparti zenekar – Borterasz színpad 19.00 Backdoor People – Borterasz színpad 20.30 Dzsúdló – Nagyszínpad 23.00 Yamina – Szüreti terasz 24.00 DJ Graffy – Szüreti terasz

Október 4. – szombat

10.00–12.00 Agyagbanda – Parkoló 10.00 Chili by DJ Till – Szüreti terasz 14.00 Szüreti felvonulás 15.30 Szőlő-összedási ceremónia – Nagyszínpad 16.00 Hagyományőrző csoportok műsora – Nagyszínpad 16.00–18.00 Agyagbanda – Parkoló 17.00–20.00 Azure Chill by Regán Lili – Borterasz 20.30 ByeAlex és a Slepp – Nagyszínpad 23.00 Regán Lili – Szüreti terasz 24.00 Cooky – Szüreti terasz 1.00 DJ Till – Szüreti terasz

Október 5. – vasárnap

10.00–18.00 Népi játékok tere, kosaras körhinta, kézműves foglalkozások 10.00 Alma együttes – Borterasz 11.00 Naninski és Figaro akrobatikus, zsonglőr műsora – Borterasz 14.00 Czabóka – Manóka – Borterasz 16.00 Brandnyúl – Borterasz

