Akkora buli lesz hétvégén Tokajban, hogy a szőlő is lepereg – íme a Tokaji Szüreti Napok teljes programja

A hétvégén Tokajban olyan fergeteges bulira készülhetnek a vendégek, hogy még a tőkén maradt szőlőszemek is leperegnek. A Tokaji Szüreti Napok 2025-ben is három napon át kínál zenét, hagyományőrző programokat és kulináris élményeket egyaránt.

A Tokaji Szüreti Napok 2025-ben október 3–5. között várja a látogatókat, ahol a legjobb borok mellett színes programkavalkád biztosítja a jó hangulatot. A Bodrog-partján zene, szüreti felvonulás, hagyományőrző bemutatók, kézműves foglalkozások és éjszakába nyúló koncertek mind részei lesznek a fesztiválnak.

Mutatjuk a Tokaji szüreti napok 2025-ös programjait
A Tokaji Szüreti Napok 2025-ben is változatos programokkal vár mindenkit
A Tokaji Szüreti Napok 2025-ben: három nap szőlő, bor és zene

A szüreti napok nemcsak a régió híres borait mutatja be, hanem egyben kulturális kavalkád is. A háromnapos rendezvény a nagyszínpadi koncertektől a családi programokig mindenkinek kínál valami különlegeset, így a szüreti hangulat és Tokaj ikonikus borai együtt adják az őszi szezon egyik legnagyobb fesztiválélményét.

Íme a 2025-ös program, napokra lebontva

Október 3. – péntek

16.00 Bodrogparti zenekar – Borterasz színpad

19.00 Backdoor People – Borterasz színpad

20.30 Dzsúdló – Nagyszínpad

23.00 Yamina – Szüreti terasz

24.00 DJ Graffy – Szüreti terasz

Október 4. – szombat

10.00–12.00 Agyagbanda – Parkoló

10.00 Chili by DJ Till – Szüreti terasz

14.00 Szüreti felvonulás

15.30 Szőlő-összedási ceremónia – Nagyszínpad

16.00 Hagyományőrző csoportok műsora – Nagyszínpad

16.00–18.00 Agyagbanda – Parkoló

17.00–20.00 Azure Chill by Regán Lili – Borterasz

20.30 ByeAlex és a Slepp – Nagyszínpad

23.00 Regán Lili – Szüreti terasz

24.00 Cooky – Szüreti terasz

1.00 DJ Till – Szüreti terasz

Október 5. – vasárnap

10.00–18.00 Népi játékok tere, kosaras körhinta, kézműves foglalkozások

10.00 Alma együttes – Borterasz

11.00 Naninski és Figaro akrobatikus, zsonglőr műsora – Borterasz

14.00 Czabóka – Manóka – Borterasz

16.00 Brandnyúl – Borterasz

