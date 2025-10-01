1 órája
Akkora buli lesz hétvégén Tokajban, hogy a szőlő is lepereg – íme a Tokaji Szüreti Napok teljes programja
A hétvégén Tokajban olyan fergeteges bulira készülhetnek a vendégek, hogy még a tőkén maradt szőlőszemek is leperegnek. A Tokaji Szüreti Napok 2025-ben is három napon át kínál zenét, hagyományőrző programokat és kulináris élményeket egyaránt.
A Tokaji Szüreti Napok 2025-ben október 3–5. között várja a látogatókat, ahol a legjobb borok mellett színes programkavalkád biztosítja a jó hangulatot. A Bodrog-partján zene, szüreti felvonulás, hagyományőrző bemutatók, kézműves foglalkozások és éjszakába nyúló koncertek mind részei lesznek a fesztiválnak.
A Tokaji Szüreti Napok 2025-ben: három nap szőlő, bor és zene
A szüreti napok nemcsak a régió híres borait mutatja be, hanem egyben kulturális kavalkád is. A háromnapos rendezvény a nagyszínpadi koncertektől a családi programokig mindenkinek kínál valami különlegeset, így a szüreti hangulat és Tokaj ikonikus borai együtt adják az őszi szezon egyik legnagyobb fesztiválélményét.
Íme a 2025-ös program, napokra lebontva
Október 3. – péntek
16.00 Bodrogparti zenekar – Borterasz színpad
19.00 Backdoor People – Borterasz színpad
20.30 Dzsúdló – Nagyszínpad
23.00 Yamina – Szüreti terasz
24.00 DJ Graffy – Szüreti terasz
Október 4. – szombat
10.00–12.00 Agyagbanda – Parkoló
10.00 Chili by DJ Till – Szüreti terasz
14.00 Szüreti felvonulás
15.30 Szőlő-összedási ceremónia – Nagyszínpad
16.00 Hagyományőrző csoportok műsora – Nagyszínpad
16.00–18.00 Agyagbanda – Parkoló
17.00–20.00 Azure Chill by Regán Lili – Borterasz
20.30 ByeAlex és a Slepp – Nagyszínpad
23.00 Regán Lili – Szüreti terasz
24.00 Cooky – Szüreti terasz
1.00 DJ Till – Szüreti terasz
Október 5. – vasárnap
10.00–18.00 Népi játékok tere, kosaras körhinta, kézműves foglalkozások
10.00 Alma együttes – Borterasz
11.00 Naninski és Figaro akrobatikus, zsonglőr műsora – Borterasz
14.00 Czabóka – Manóka – Borterasz
16.00 Brandnyúl – Borterasz
