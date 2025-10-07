3 órája
Két miskolci zenekar is aratott a tehetségkutató döntőjében!
Két miskolci formáció is remekül szerepelt az Öröm a zene országos döntőjén. A tehetségkutató hazai eseménysorozatának döntőjébe a Backdoor People és a Tisztakosz is bejutott, így Miskolc ismét felkerült a magyar könnyűzenei térképre.
Backdoor People az Öröm a Zene döntőjén
A Helynekem Kulturális Tér és Szórakozóhely valamint a Rockinform.hu május 31-én rendezte meg a Helyfoglaló 2025 Zenei Tehetségkutató miskolci elődöntőjét. A program 2013 óta ad lehetőséget a feltörekvő amatőr zenekaroknak, hogy saját szerzeményeikkel mutatkozzanak be a szakmai zsűri előtt. A miskolci versenyt a Backdoor People nyerte, így továbbjutottak az Öröm a Zene országos döntőjébe.
A Backdoor People nem tud hibázni a tehetségkutatókon
Az országos megmérettetést október 6-án rendezték.
Örömmel tudatjuk veletek, hogy a mai Öröm a zene döntőn 25 zenekar közül bejutottunk a 10 produkció közé, akik automatikusan bekerülnek a Hangfoglaló Program induló zenekari programjának élő meghallgatására. Az ott kiválasztott zenekarok elnyerhetik az NKA Hangfoglaló Program támogatását, amely akár 4 millió forint is lehet
– írta közösségi oldalán a zenekar. A Backdoor People tehát nemcsak regionális, hanem országos szinten is kiemelkedett a mezőnyből.
Érdekesség, hogy bár nem a miskolci elődöntőből jutott tovább, a Tisztakosz – szintén miskolci zenekar – ugyancsak bekerült a tíz legjobb közé, akik meghívást kaptak a Hangfoglaló Program élő meghallgatására. A Tisztakosz frontembere Szabó Ármin ráadásul elnyerte a legjobb dalszövegíró címet.
A Backdoor People zenekar tagjai a közelmúltban meséltek a boon.hu podcast-ben, hallgassa meg!
Backdoor People: a zenekar, akiknek a Pink Floyd és az LGT mutatta az utat
