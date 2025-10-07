október 7., kedd

Siker

3 órája

Két miskolci zenekar is aratott a tehetségkutató döntőjében!

Két miskolci formáció is remekül szerepelt az Öröm a zene országos döntőjén. A tehetségkutató hazai eseménysorozatának döntőjébe a Backdoor People és a Tisztakosz is bejutott, így Miskolc ismét felkerült a magyar könnyűzenei térképre.

Gárdonyi Edina
Két miskolci zenekar is aratott a tehetségkutató döntőjében!

Backdoor People az Öröm a Zene döntőjén

A Helynekem Kulturális Tér és Szórakozóhely valamint a Rockinform.hu május 31-én rendezte meg a Helyfoglaló 2025 Zenei Tehetségkutató miskolci elődöntőjét. A program 2013 óta ad lehetőséget a feltörekvő amatőr zenekaroknak, hogy saját szerzeményeikkel mutatkozzanak be a szakmai zsűri előtt. A miskolci versenyt a Backdoor People nyerte, így továbbjutottak az Öröm a Zene országos döntőjébe.

tehetségkutató, backdoor people, miskolc
Szinte legyőzhetetlen tehetségkutatókon a Backdoor People
Forrás: Facebook/Backdoor People

A Backdoor People nem tud hibázni a tehetségkutatókon

Az országos megmérettetést október 6-án rendezték. 

Örömmel tudatjuk veletek, hogy a mai Öröm a zene döntőn 25 zenekar közül bejutottunk a 10 produkció közé, akik automatikusan bekerülnek a Hangfoglaló Program induló zenekari programjának élő meghallgatására. Az ott kiválasztott zenekarok elnyerhetik az NKA Hangfoglaló Program támogatását, amely akár 4 millió forint is lehet

 – írta közösségi oldalán a zenekar. A Backdoor People tehát nemcsak regionális, hanem országos szinten is kiemelkedett a mezőnyből.

Érdekesség, hogy bár nem a miskolci elődöntőből jutott tovább, a Tisztakosz – szintén miskolci zenekar – ugyancsak bekerült a tíz legjobb közé, akik meghívást kaptak a Hangfoglaló Program élő meghallgatására. A Tisztakosz frontembere Szabó Ármin ráadásul elnyerte a legjobb dalszövegíró címet.

A Backdoor People zenekar tagjai a közelmúltban meséltek a boon.hu podcast-ben, hallgassa meg!

